Inauguração da reforma da Escola Franklin Cassiano tem a presença dos vereadores de Aquidauana

Assessoria

A inauguração da reforma da Escola Municipal Franklin Cassiano, no distrito de Camisão, em Aquidauana, foi prestigiada pelos vereadores, na manhã da última quinta-feira (23).

Acompanharam a inauguração o presidente da Câmara Municipal vereador Nilson Pontim e os vereadores Wézer Lucarelli (líder do prefeito), professor Clériton Alvarenga, Humberto Torres e Chico Tavares.

Foram investidos pouco mais de R$ 421 mil de recursos próprios para a reforma completa da escola, incluindo, rede elétrica e instalações hidráulicas, troca de piso e forro, pinturas e reforma de sanitários com adequações para acessibilidade.

O Legislativo aquidauanense apoiou a reforma por meio de recurso no valor de R$ 50 mil reais - investidos para a instalação de um parque infantil, proveniente da devolução do duodécimo da Câmara Municipal de Aquidauana, na gestão do ex-presidente Wézer Lucarelli.

Seu Nilson reforçou o apoio da Câmara juntamente com o Executivo nas obras espalhadas pelo município. “Nós, vereadores, estamos trabalhando na devolução do duodécimo que auxilia a Prefeitura nas obras. Essa é uma economia que nossa gestão faz para beneficiar os cidadãos aquidauanense. Hoje, vemos muitos frutos desse trabalho nas áreas de educação, saúde e obras. Parabéns Prefeito Odilon e equipe investindo em conforto e qualidade para nossos alunos”.

A Escola Municipal Franklin Cassiano funciona atualmente, no período matutino, com 101 alunos, matriculados da pré-escola ao 9º ano.

Participaram a primeira-dama Maria Eliza, a secretária municipal de Educação - Wilsandra Béda, a diretora-executiva do Gabinete - Selma Suleiman, a diretora da escola – Profª Drª Ana Fábia Damasceno; o presidente da APM - Fernandes Mariano e o presidente da Associação de Moradores de Camisão - Cleomir Cristaldo.

Histórico

Franklin Cassiano foi fundada em 12 de junho de 1947 e a última reforma geral foi feita em 1986.

O nome da escola foi uma homenagem póstuma ao emérito educador Franklin Cassiano da Silva, um dos baluartes da difusão do ensino no Estado de Mato Grosso. O então, governador do Estado Arnaldo Estevão de Figueiredo, através do Decreto no 314, de 12 de junho de 1947, criou 20 (vinte) escolas de instrução primárias, em todo território mato-grossense e uma delas foi instalada no Distrito de Camisão.



Franklin Cassiano da Silva nasceu em Corumbá - MT, em 1 de maio de 1891 e, ainda jovem mudou-se para o município de Cuiabá, onde iniciou a sua trajetória na vida docente.

Franklin se consolidou como um emérito professor, jornalista, poeta e escritor e veio a falecer com 49 anos, no dia 06 de junho de 1940.

Em 18 de junho de 1950, o Estado assume a escola e no ano de 1972, a escola passou para a jurisdição municipal com a denominação Escola Municipal Franklin Cassiano.

Receberam homenagem na solenidade os ex-diretores da escola: Raquel Ribeiro (1974 a 1989), Lucia Benteo Zuewskiy (1990 a 1992 e 1997 a 1998), José Ramão Marinho (1999 a 2000), Eliane Cathcart Ferreira (2001 a 2004), Kátia Anderson (2007), Ramona Medina Ortiz (2008) e Wilnéia Lago Santana (até o ano de 2022); também homenageado o ex-aluno e filho do 1º professor da escola, José Pinto de Souza (in memorian).