Sete pessoas são presas por furto de porcos em Piraputanga

Divulgação/ PM

Sete homens foram presos pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (3), suspeitos de envolvimento no furto de dez porcos em uma propriedade rural no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. O crime foi registrado no dia 28 de novembro.



Investigação e abordagem



Com base em informações fornecidas por moradores locais, a polícia identificou um dos suspeitos de 21 anos, que confessou participação no crime e detalhou como a ação foi planejada e executada. Ele informou que a invasão à propriedade foi organizada após receber a informação de que a chácara estaria desocupada.



Dinâmica do furto



O crime ocorreu por volta das 21h no dia 28 de novembro, quando o grupo invadiu a propriedade em Piraputanga. No local, abateram cinco porcos e levaram outros cinco filhotes, utilizando bicicletas para o transporte. Parte dos filhotes foi abandonada em uma área próxima, enquanto um deles foi vendido. O restante da carne foi dividido entre os envolvidos, com parte sendo utilizada para consumo e outra para venda.

Um filhote do porco encontrado morto - Divulgação





Atuação de outros suspeitos



Além da divisão da carne entre o grupo, parte do produto foi armazenada em residências e até mesmo comercializada. Durante a operação, a polícia encontrou porções de carne de porco em diferentes endereços. Um veículo utilizado no transporte dos animais também foi apreendido.



Apreensões e prisões



No total, cerca de 20 kg de carne de porco foram apreendidos, além de um pernil e um leitão encontrados em locais distintos. Os suspeitos foram encaminhados à Primeira Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde seguem à disposição da Justiça.

Operação da Polícia Militar - Divulgação





Segurança durante a ação



Devido à gravidade do caso e para garantir a segurança dos envolvidos, o uso de algemas foi necessário. A operação contou com o apoio de equipes da Força Tática e do Canil Setorial.



A Polícia Civil continua investigando o caso e reforça a importância de denúncias anônimas para prevenir e combater crimes na região.