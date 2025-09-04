Setembro Amarelo é tema de roda de conversa no Poliesportivo de Aquidauana

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) João Jorge Carneiro realizou, na noite de terça-feira (3), uma ação de conscientização voltada ao Setembro Amarelo, mês dedicado à saúde mental. O encontro aconteceu no Poliesportivo de Aquidauana, com a participação do grupo “Vôlei Top”.



A atividade contou com a condução da enfermeira Jamilli Pimentel, que orientou sobre a identificação de sinais de sofrimento emocional e destacou a importância da escuta e da procura por apoio especializado. A profissional também abordou o papel da comunidade na prevenção ao suicídio, incluindo fatores de risco e a necessidade de ampliar o diálogo sobre saúde mental.



As Agentes Comunitárias de Saúde Marli Gomes, Mariely Borges e Carmem Vitorino participaram da roda de conversa, trazendo relatos do trabalho cotidiano e ressaltando a relevância do atendimento humanizado aos usuários da rede.



Ao final, foi realizada uma dinâmica em grupo, que incentivou a integração, a cooperação e a reflexão sobre o autocuidado, reforçando a importância do apoio mútuo na promoção do bem-estar mental.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!