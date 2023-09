Setembro começa com calor de 36ºC em Aquidauana

Altas temperaturas e chuva estão previstos / O Pantaneiro

Setembro começa com calor de 36ºC de máxima em Aquidauana. Nesta sexta-feira, dia 1, a previsão é de tempo estável, com sol e calor.

Para o fim de semana, as altas temperaturas continuam, mas com possibilidade de chuva.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) nesta sexta, haverá variação de nebulosidade em grande parte do estado devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. Porém, na região sul do estado não se descartam pancadas de chuvas devido ao fluxo de calor e umidade e deslocamento de cavados.

As temperaturas podem atingir os 38°C, com destaque para as regiões sudoeste, pantaneira e norte. São previstas temperaturas mínimas entre 19-21°C e máximas de até 35°C nas regiões sul e leste.

Para as regiões norte, bolsão, sudoeste e pantaneira, são esperadas temperaturas mínimas entre 20-25°C e máximas de até 38°C. Na capital, a temperatura mínima é de 21°C e máxima de até 33°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer valores acima de 60km/h.