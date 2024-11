Seu mimo de Natal está no Bazar Solidário do Calçadão da 7

Arquivo/ O Pantaneiro

Ainda dá tempo de buscar uma lembrança no tradicional Bazar Solidário de Natal, que está oferecendo uma ampla variedade de itens para quem deseja antecipar as compras de fim de ano e ainda contribuir para uma causa social. No local, os visitantes encontram presentes, itens decorativos, mimos de Natal e muitas opções para embelezar a casa ou presentear amigos e familiares nesta época festiva. Além de proporcionar uma experiência de compras, o bazar tem um propósito nobre: parte da renda arrecadada será destinada a projetos de filantropia, ajudando quem mais precisa.



O bazar está localizado na Rua Sete de Setembro, nº 470, próximo ao Calçadão da Sete, em um espaço acolhedor e de fácil acesso. As portas estão abertas de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, com a proposta de oferecer uma alternativa acessível e prática para aqueles que querem adquirir produtos natalinos únicos e, ao mesmo tempo, fazer o bem.



A organização convida toda a comunidade a participar, destacando que essa é uma oportunidade não só de garantir os presentes de Natal, mas também de apoiar causas sociais. Com uma ampla variedade de itens e um atendimento acolhedor, o Bazar Solidário espera fazer a diferença na vida de muitas pessoas, tanto dos clientes quanto daqueles que serão beneficiados pelas doações.