Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A sexta-feira (31) começou com céu limpo e muito sol em Aquidauana e região. Após dois dias de instabilidade, o tempo firme volta a predominar no município, favorecendo atividades ao ar livre.

De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 21°C e 32°C, com sol durante todo o dia e céu sem nuvens. À noite, o tempo permanece aberto, mantendo as condições estáveis.

Sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 49% e 76%, enquanto os ventos sopram de leste, com velocidade média de 11 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h14 e deve se pôr às 17h24. A lua segue na fase cheia.