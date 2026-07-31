Cidade deve ter tempo firme durante o último dia de julho; umidade do ar pode cair para 49% nas horas mais quentes
Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro
A sexta-feira (31) começou com céu limpo e muito sol em Aquidauana e região. Após dois dias de instabilidade, o tempo firme volta a predominar no município, favorecendo atividades ao ar livre.
De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 21°C e 32°C, com sol durante todo o dia e céu sem nuvens. À noite, o tempo permanece aberto, mantendo as condições estáveis.
Sem previsão de chuva, a umidade relativa do ar deve oscilar entre 49% e 76%, enquanto os ventos sopram de leste, com velocidade média de 11 quilômetros por hora.
O sol nasceu às 06h14 e deve se pôr às 17h24. A lua segue na fase cheia.
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