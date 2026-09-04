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Meteorologia

Sexta amanhece com céu claro e terá calor intenso em Aquidauana

Temperaturas devem alcançar os 35°C, segundo o Climatempo; previsão não indica chuva

Redação O Pantaneiro

Publicado em 04/09/2026 às 07:19

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Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

Aquidauana terá uma sexta-feira (04) de calor e sol entre algumas nuvens, conforme a previsão do Climatempo. As temperaturas devem variar entre 22°C e 35°C, sem expectativa de chuva para o município.

O dia amanheceu com céu claro e clima mais ameno, mas os termômetros sobem ao longo das horas. A sensação térmica pode chegar a 31°C durante o período mais quente.

A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 80%. Por isso, a recomendação é manter a hidratação ao longo do dia, especialmente nos períodos de maior calor.

Os ventos sopram de leste, com velocidade média de seis quilômetros por hora, mas podendo atingir rajadas de até 39 quilômetros por hora.

Em Aquidauana e região, o sol nasceu às 05h50 e se põe às 17h34, considerando o horário local. A lua estará na fase minguante.

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