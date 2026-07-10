Amanhecer desta sexta-feira em Aquidauana / O Pantaneiro

A sexta-feira (10) começou com sol e temperatura amena em Aquidauana. Apesar do amanhecer agradável, o frio segue perdendo força na região, e a previsão indica mais um dia de calor durante a tarde, sem expectativa de chuva.

De acordo com o Climatempo, os termômetros devem variar entre 17°C e 31°C. O sol predomina durante a manhã, enquanto, à tarde, pode haver aumento da nebulosidade. À noite, as nuvens diminuem novamente.

A umidade relativa do ar alcança 96% nas primeiras horas da manhã, enquanto os ventos sopram de leste/nordeste com velocidade em torno de cinco quilômetros por hora.

O sol nasceu às 06h19 e deve se pôr às 17h16.

