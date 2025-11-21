Sexta-feira em Aquidauana será de calor e tempo firme

O Inmet indica temperaturas entre 20°C e 39°C
Arquivo/ O Pantaneiro
A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para Aquidauana nesta sexta-feira (21) indica temperaturas entre 20°C e 39°C. O céu deve permanecer com poucas nuvens ao longo do dia.
Diferente do registrado na última semana, não há previsão de chuva para o município, segundo o boletim meteorológico.
