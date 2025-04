Sexta-feira Santa em Aquidauana terá céu nublado e pancadas de chuva

Clima nublado em Aquidauana / Rhobson Lima, O Pantaneiro

A previsão do tempo para esta sexta-feira (18), feriado da Sexta-feira Santa, em Aquidauana, indica tempo instável ao longo do dia, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Os termômetros devem registrar temperatura mínima de 23ºC e máxima de 34ºC. Durante a manhã, tarde e noite, o céu deve permanecer nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.



A população deve ficar atenta às condições climáticas, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos e ventos fortes, comuns durante tempestades isoladas.

