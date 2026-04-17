Sexta-feira será de chuva pela manhã e sol à tarde em Aquidauana

O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana terão uma sexta-feira (17), de tempo instável pela manhã, mas com melhora no período da tarde. De acordo com os sistemas de monitoramento meteorológico, o dia começa com possibilidade de chuva leve, com o céu abrindo ao longo das horas e predominância de sol na sequência .

A previsão indica temperaturas entre 23°C pela manhã e 33°C no período da tarde, com sensação térmica mais elevada devido à combinação de calor e umidade .

A manhã começa com temperaturas por volta de 23°C a 26°C, com possibilidade de chuva leve nas primeiras horas . Por volta das 8h, os termômetros marcam cerca de 26°C, subindo para 31°C às 11h.

O pico de calor deve ocorrer entre 12h e 15h, quando a temperatura máxima pode chegar a 33°C. No período da tarde, por volta das 14h, os termômetros devem marcar 32°C a 33°c . À noite, as temperaturas entram em declínio, ficando entre 24°C e 27°C.

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