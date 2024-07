Sexta-feira será de temperaturas amenas para Aquidauana e região

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana podem esperar um dia típico de inverno nesta sexta-feira, 19 de julho. De acordo com as previsões meteorológicas, o clima será ameno, com temperaturas variando entre a mínima de 15°C e a máxima de 28°C.

A manhã começará com temperaturas agradáveis, em torno de 18°C. O céu estará parcialmente nublado, mas sem previsão de chuva. Os ventos serão leves, proporcionando uma sensação de frescor.

Durante a tarde, a temperatura atingirá o pico do dia, chegando a aproximadamente 28°C. O sol aparecerá entre nuvens, garantindo momentos de calor moderado. Será um bom período para atividades ao ar livre, com umidade relativa do ar em torno de 50%.

À noite, as temperaturas cairão gradualmente, chegando aos 20°C. O céu permanecerá parcialmente nublado, sem expectativa de chuva. Os ventos continuarão leves, e a umidade relativa do ar aumentará, proporcionando um clima mais confortável.