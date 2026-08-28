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Meteorologia

Sexta-feira tem previsão de estabilidade e calor intenso em Aquidauana

Temperaturas podem alcançar até 36°C; meteorologia indica dia ensolarado

Redação O Pantaneiro

Publicado em 28/08/2026 às 07:14

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Previsão indica sexta-feira ensolarada em Aquidauana e região / O Pantaneiro

Aquidauana terá uma sexta-feira (28) de estabilidade no tempo, com calor intenso e máxima prevista de 36°C, conforme o Climatempo. A temperatura mínima deve ficar em 23°C, enquanto a sensação térmica pode chegar a 30°C.

O sol aparece entre algumas nuvens nos períodos da manhã e à tarde. À noite, o céu deve permanecer parcialmente nublado. Não há, no entanto, previsão de chuva para o município e região.

A umidade relativa do ar deve variar entre 40% e 84% ao longo do dia. Os ventos sopram de noroeste, com velocidade média de nove quilômetros por hora e rajadas que podem alcançar 45 quilômetros por hora.

O sol nasceu às 05h56 e deverá se pôr às 17h33, já consolidando um período maior de luz natural na parte final do inverno. A lua segue na fase cheia.

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