Sexta-feira terá chuva pela manhã e abertura de sol à tarde em Aquidauana

O Pantaneiro

Aquidauana amanheceu esta sexta-feira, dia 10, com tempo instável em Aquidauana. De acordo com os boletins meteorológicos, o dia será marcado por chuva durante a manhã, com aberturas de sol no período da tarde. As temperaturas devem variar entre 22°C e 31°C .

As primeiras horas do dia registraram temperaturas em torno de 23°C, com predomínio de céu nublado e ocorrência de chuva fraca. No período da tarde, os termômetros podem atingir a máxima de 31°C, com tendência de melhora nas condições do tempo, com sol entre nuvens .

A previsão indica que a chuva se concentra na primeira metade do dia. À noite, o céu deve permanecer claro ou com poucas nuvens, proporcionando uma temperatura agradável, em torno de 23°C .

Os ventos sopram com intensidade fraca, predominantemente de direção leste e sudeste, com velocidade inferior a 10 km/h .

O sol nasceu às 10h26 e o pôr do sol está previsto para as 22h09 (horário local) .

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