Sexta-feira terá máxima de 37ºC e previsão de chuva isolada em Aquidauana

O céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada
Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 22ºC e máxima de 37ºC nesta sexta-feira (27), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada. As precipitações podem ocorrer de forma pontual em diferentes períodos.
A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e mantenha atenção redobrada em caso de chuva, especialmente no trânsito.
