27 de Fevereiro de 2026 • 13:29

Sexta-feira terá máxima de 37ºC e previsão de chuva isolada em Aquidauana

O céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada

Da redação

Publicado em 27/02/2026 às 07:11

Atualizado em 27/02/2026 às 07:13

Você Repórter/ O Pantaneiro

Aquidauana deve registrar temperatura mínima de 22ºC e máxima de 37ºC nesta sexta-feira (27), conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o órgão, o céu permanecerá com muitas nuvens ao longo do dia, com possibilidade de chuva isolada. As precipitações podem ocorrer de forma pontual em diferentes períodos.

A orientação é para que a população acompanhe as atualizações meteorológicas e mantenha atenção redobrada em caso de chuva, especialmente no trânsito.

