13 de Fevereiro de 2026 • 10:23

Meteorologia

Sexta-feira será de moderada variação de nebulosidade e possibilidade de chuva

Temperaturas devem oscilar entre 26°C e 32°C, com aumento da nebulosidade ao longo do dia e pancadas de chuva isoladas

Da redação

Publicado em 13/02/2026 às 07:35

Atualizado em 13/02/2026 às 07:42

A umidade relativa do ar permanece elevada, girando em torno de 80%, o que pode aumentar a sensação de abafamento / O Pantaneiro

A sexta-feira, 13 de fevereiro, amanhece com tempo instável em Aquidauana. De acordo com dados meteorológicos, o dia será marcado por moderada variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva isoladas, especialmente a partir da tarde e durante a noite.

Os termômetros devem registrar máxima de 32°C e mínima de 26°C ao longo do dia. A umidade relativa do ar permanece elevada, girando em torno de 80%, o que pode aumentar a sensação de abafamento.

A probabilidade de precipitação é alta, com 75% de chance de chuvas moderadas, podendo vir acompanhadas de trovoadas isoladas. Os ventos sopram do quadrante oeste, com velocidade média entre 5 km/h e 10 km/h, com possibilidade de rajadas mais intensas durante as pancadas de chuva.

A Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção em áreas suscetíveis a alagamentos e evitar transitar por ruas alagadas durante as chuvas. Para quem vai pegar a estrada, a recomendação é reduzir a velocidade, manter os faróis acesos e aumentar a distância de segurança em relação aos demais veículos.

O sol nasceu às 5h31 e deve se pôr às 18h23, proporcionando um dia com cerca de 12 horas e 52 minutos de luz solar.

