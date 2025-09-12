Sextou com a oportunidade de 30 vagas de emprego em Aquidauana

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A sexta-feira (12) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 30 vagas de emprego, sendo para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

02 Atendente conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

01 Empacotador

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

