Sextou com a oportunidade de 30 vagas de emprego em Aquidauana

São 8 vagas para auxiliar de linha de produção
Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro
A sexta-feira (12) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 30 vagas de emprego, sendo para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.
Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.
O telefone é o: 67-3241-5652.
Confira:
02 Atendente conveniência
08 Auxiliar de linha de produção
01 Empacotador
01 Mecânico de amortecedores
01 Padeiro
01 Vendedor interno
VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)
05 Campeiro - na pecuária
02 Cozinheiro geral
06 Auxiliar de cozinha
01 Marceneiro
02 Merendeiro
