Acessibilidade

12 de Setembro de 2025 • 08:38

Buscar

Últimas notícias
X
Casa do Trabalhador

Sextou com a oportunidade de 30 vagas de emprego em Aquidauana

São 8 vagas para auxiliar de linha de produção

Redação

Publicado em 12/09/2025 às 08:03

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Confira as vagas / Arte, O Pantaneiro

A sexta-feira (12) em Aquidauana e região tem a oportunidade de 30 vagas de emprego, sendo para atendente de conveniência, mecânico, padeiro, vendedor, entre outras diversas ofertadas pela Casa do Trabalhador.

Caso a pessoa tenha interesse na vaga é necessário ir até ao posto de atendimento pessoalmente para fazer a atualização de seu cadastro para verificação de seu perfil com relação a vaga. O horário de atendimento é de segunda a sexta feira, das 7h às 13h.

O telefone é o: 67-3241-5652.

Confira:

02 Atendente conveniência

08 Auxiliar de linha de produção

01 Empacotador

01 Mecânico de amortecedores

01 Padeiro

01 Vendedor interno

VAGAS REGIONAIS (RURAL/OUTRAS CIDADES)

05 Campeiro - na pecuária

02 Cozinheiro geral

06 Auxiliar de cozinha

01 Marceneiro

02 Merendeiro

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!  

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!  

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!  

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:  

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @jornalopantaneiro

 

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Há vagas para auxiliar de linha de produção e campeiro em Aquidauana

Encontro

Conselho Municipal de Saúde de Aquidauana realiza 342ª reunião ordinária

Trânsito

Triciclo elétrico colide com carro e deixa vítima ferida em Aquidauana

Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra

Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

Há 30 vagas de emprego disponíveis hoje em Aquidauana

Obras

Aquidauana executa recuperação de estradas na região da Baía Negra

Publicidade

Segundo dia

Aquidauana define mapa estratégico em Workshop de desenvolvimento

ÚLTIMAS

Educação

Escola indígena de Aquidauana conquista 1º lugar em premiação estadual

Unidade venceu entre quase 600 escolas e receberá R$ 80 mil por desempenho na alfabetização

Trânsito

Motociclista fica ferida após colisão com caminhão na Avenida Pantaneta

Condutora sofreu escoriações e possível fratura

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo