Show de Prêmios para ajudar dona Agripina será realizado sexta-feira

Dona Agripina está acamada, necessitando de vários cuidados médicos / Divulgação

Um show de Prêmios em prol da dona Agripina, será realizado na próxima sexta-feira (3), no salão da Igreja Católica da Aldeia Brejão, em Aquidauana. O evento será realizado às 16 horas.

O Show de Prêmios foi criado para ajudar no rateio dos custos do tratamento de saúde de dona Agripina, que se encontra com infecção urinária gravíssima, entre outros problemas de saúde que a fizeram ficar internada em Aquidauana há alguns dias atrás.

Ela está acamada, necessitando de vários cuidados médicos que exigem cuidados e também alguns exames periódicos

O telefone de contato para mais informações ou para quem tenha interesse em contribuir com a causa seja em doação de prendas ou outro tipo de auxílio é o 67 998784735 (Lucilene Cabrocha).