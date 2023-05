Show do Raimundos é um dos mais esperados do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

Raimundos fará show em Aquidauana / André Luiz

O show dos Raimundos é um dos mais aguardados pelo público do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana. O evento que acontece de 9 a 11 de junho, na avenida Pantaneta, no Bairro Alto vai movimentar a cidade com muito rock.

A banda Raimundos é uma das mais aclamadas do cenário nacional e fãs de diversas regiões de Mato Grosso do Sul já se organizam para participar do evento.