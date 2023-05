Shows de primeira linha, no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana

7º Encontro de Relíquias de Aquidauana 9, 10 e 11 de junho / O Pantaneiro

Uma exposição de relíquias, carros de modelos antigos, com entrada gratuita nos dias 9, 10 e 11 de junho, na Avenida Pantaneta, no Bairro Alto da cidade. Nesses dias, carros fora de linha de décadas passadas, que são verdadeiras raridades, estarão expostos para apreciação do público que vai fazer uma selfie especial. Mas não será só isso. Shows musicais com a Banda Raimundos, Mané Coxinha e os Cabeça Oca, Marasmo, Chicão Castro, irão embalar o público ao lado de manobras radicais de motocicletas e tatuadores renomados do Estado do MS.