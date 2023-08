Sicredi Pantanal Aborda a Rota Bioceânica e a Inteligência Emocional Durante a 54ª Expoaqui

André Dobashi, Presidente da Aprosoja/MS / O Pantaneiro

O terceiro dia da 54ª edição da Expoaqui teve a participação proeminente da Sicredi Pantanal, abordando dois tópicos fundamentais em sua apresentação envolvente. O evento ocorreu no Parque de Exposições em Aquidauana neste sábado, dia 12. O Circuito Sicredi Pantanal MS orquestrou um seminário esclarecedor sobre Saúde Emocional voltado para aqueles envolvidos em projetos sociais e iniciativas de bem-estar.

O encontro também contou com uma sessão esclarecedora ministrada por André Dobashi, Presidente da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja e Milho), que aprofundou-se nos fundamentos econômicos para o ano de 2023 e nas implicações profundas da Rota Bioceânica para o setor agrícola.

O Sr. Dobashi descreveu com entusiasmo o potencial transformador da Rota Bioceânica."A Rota Bioceânica, na prática, une dois oceanos. Atualmente, nossa rota para a China abrange mais de 24.000 km, mas com a nova Rota Bioceânica, a distância diminui para cerca de 18.000 km. Essa redução significativa no tempo de viagem abre um leque de oportunidades de negócios. Além da agricultura, ela abre portas para a gastronomia, o turismo e uma infinidade de outros setores."

O compromisso da Sicredi Pantanal em disseminar conhecimento e se envolver com a comunidade foi evidente na escolha dos tópicos para o seminário Expoaqui. A discussão sobre Inteligência Emocional ofereceu insights valiosos para manter o bem-estar mental daqueles que atuam no âmbito de projetos sociais e assistência. Isso destaca a abordagem abrangente da Sicredi Pantanal em apoiar as comunidades às quais serve.

O evento Expoaqui serviu como um fórum para ideias inovadoras e discussões visionárias, fomentando um ambiente onde líderes do setor e membros da comunidade convergem para trocar ideias, explorar possibilidades e moldar a trajetória de vários setores. Com a convergência de temas tão diversos como Inteligência Emocional e a Rota Bioceânica, a participação da Sicredi Pantanal na 54ª edição da Expoaqui reforçou seu compromisso em impulsionar o progresso em múltiplas frentes.

À medida que o evento continua a se desenrolar, o público aguarda ansiosamente mais sessões enriquecedoras e discussões instigantes que, sem dúvida, moldarão o cenário socioeconômico da região nos próximos anos.