Sicredi Pantanal MS promove passeio ciclístico em Aquidauana

Neste domingo, dia 04 de agosto, Aquidauana será palco de um evento que promete movimentar a cidade e promover a importância do esporte e da cooperação comunitária. O Dia C - Especial Sicredi 35 anos trará para a comunidade um passeio ciclístico, incentivando a prática de atividades físicas e o bem-estar entre os participantes.



O evento, organizado pelo Sicredi, iniciará às 07h30, com concentração em frente à agência, na rua Teodoro Rondon, 360, no Centro. O trajeto do passeio ciclístico passará por pontos icônicos da cidade, proporcionando aos ciclistas uma experiência única e enriquecedora.



Objetivos do Evento

Promoção do Esporte: Incentivar a prática do ciclismo como uma forma saudável de atividade física, que contribui para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos participantes.



Conscientização Comunitária: Reforçar a importância da união e cooperação entre os membros da comunidade, pilares fundamentais da filosofia do Sicredi.



Sustentabilidade: Promover o uso da bicicleta como um meio de transporte sustentável, que ajuda na redução da emissão de poluentes e na melhoria do trânsito urbano.



Programação

08h: Concentração e aquecimento na Praça

09h: Início do Passeio Ciclístico

10h30: Pausa para hidratação e atividades recreativas

12h00: Encerramento com sorteio de brindes e premiações



Inscrições

As inscrições são um quilo de alimento não perecível que serão doados para a Rede Feminina de Combate ao Câncer e podem ser realizadas antecipadamente nas agências do Sicredi em Aquidauana, na Total Bike, na Super Bike, na Ciclo Veron ou no lanchonete Central da rodoviária de Anastácio.



“Queremos proporcionar um momento especial para a comunidade de Aquidauana, incentivando a prática regular de esportes, como o ciclismo, que traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. E com a doação do quilo de alimento, estamos unindo o útil ao agradável”, afirma o gerente da Agência do Sicredi em Aquidauana, Reilton Rocha.