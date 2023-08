Sicredi Pantanal MS traz informação e entretenimento para ExpoAqui 2023

Divulgação

Entre os dias 10 e 13 de agosto, Aquidauana sedia uma das principais exposições agropecuárias do Estado: a ExpoAqui 2023. Repetindo o mesmo formato do ano passado, a Sicredi Pantanal MS preparou uma programação especial para os públicos de todas as idades do município e região.

Durante o evento, com objetivo de levar informação de qualidade ao produtor rural será realizado o Circuito Sicredi Pantanal MS. No dia 10 de agosto, Melissa de Souza Alfonso, que atua na área de Controles Internos da cooperativa e Leonice Portela da área de Desenvolvimento do Cooperativismo, ministrarão aos alunos da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, um treinamento sobre o tema Educação Financeira, com foco em Golpes e Fraudes. O evento será realizado às 14 horas.

No dia 12, ministraremos uma Palestra sobre Saúde Emocional para quem atua nos projetos sociais e em assistência social. No mesmo dia, o presidente da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja e de Milho), André Dobashi, apresentará fundamentos econômicos para 2023 e o impacto da rota bioceânica para o Agro.

Durante este período, a cooperativa receberá no espaço as turmas do Ensino Fundamental Anos Iniciais, totalizando 120 crianças na Cooperação da Ponta do Lápis, com apresentações circenses para entretenimento dos presentes.

A Sicredi Pantanal MS promoverá, ainda, o Concurso de Redação para os alunos do terceiro ano do Ensino Médio da rede estadual de ensino. Os cinco primeiros colocados receberão prêmios de R$ 100 para o quinto lugar, R$ 200 para o quarto lugar, R$ 300 para o terceiro lugar, R$ 400 para o segundo lugar e de R$ 500 para o primeiro lugar, além de medalhas comemorativas e troféus para as escolas campeãs