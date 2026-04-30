Simasul abre dezenas de vagas de emprego em Aquidauana

Simasul / Divulgação/ Simasul

A Simasul Siderurgia anunciou a abertura de 25 vagas de emprego com contratação imediata para atuação no setor de descarga de carvão e na produção industrial. A oportunidade é voltada ao público masculino e se destaca por não exigir experiência anterior, o que amplia o acesso para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado.

O processo seletivo será realizado de forma ágil, com encaminhamento direto dos candidatos aprovados para exames admissionais e início rápido das atividades. A iniciativa representa uma importante porta de entrada no setor industrial, especialmente para trabalhadores que desejam adquirir experiência prática e estabilidade profissional.

A seleção acontece no dia 4 de maio, das 8h às 11h, na sede da empresa, localizada na Rua Duque de Caxias, nº 4261, no Bairro Cidade Nova. A recomendação é que os interessados cheguem com antecedência, já preparados para participar do processo.

Para concorrer às vagas, é necessário apresentar documentos obrigatórios, como RG, CPF, Carteira de Trabalho e Certificado de Reservista. Levar currículo atualizado também pode ser um diferencial durante a seleção.

Com contratação imediata e exigências acessíveis, a oportunidade reforça o aquecimento do setor industrial e surge como alternativa concreta para quem deseja ingressar rapidamente no mercado de trabalho.