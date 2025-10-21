Simasul apoia desenvolvimento local com cursos para familiares de colaboradores

Simasul / Divulgação/ Simasul

Em um importante passo voltado ao fortalecimento da responsabilidade social e do desenvolvimento econômico local, a Siderúrgica Simasul e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Aquidauana firmaram, nesta quarta-feira (15), uma parceria estratégica voltada à qualificação profissional de familiares dos funcionários da empresa.

A iniciativa tem como principal objetivo ampliar a geração de renda e facilitar o acesso ao mercado de trabalho por meio de cursos e oficinas práticas. O acordo foi oficializado durante reunião realizada na sede da Secretaria de Assistência Social, com a presença do secretário municipal Cleriton Alvarenga, da coordenadora da Casa do Trabalhador, Maíra Begossi, e do coordenador do Projeto Geração de Renda, Kleber Gaeta. Representando a Simasul, esteve presente a gerente de Recursos Humanos, Simone Gomes da Silva, que reafirmou o compromisso da empresa com o desenvolvimento social da comunidade local.

A parceria prevê a oferta de cursos em áreas com alta demanda e potencial de retorno financeiro, como panificação, produção de doces, artesanato, construção civil e técnicas de manicure. A proposta é capacitar os participantes para que possam empreender ou se candidatar a vagas formais, promovendo autonomia financeira e inclusão social.

“Estamos com toda a estrutura da Secretaria à disposição para garantir o sucesso desta parceria. A qualificação de mão de obra é uma de nossas prioridades”, destacou o secretário Cleriton Alvarenga.

A Simasul, além de incentivar a participação dos familiares de seus colaboradores, atuará no apoio à execução das oficinas, colaborando com os recursos necessários para a manutenção das atividades. A empresa enxerga a ação como um investimento social com impacto direto na qualidade de vida das famílias envolvidas e, consequentemente, no ambiente de trabalho.

Ao final dos cursos, os participantes que tiverem frequência mínima garantida receberão certificados emitidos pelo Projeto Geração de Renda — um diferencial importante na busca por novas oportunidades.