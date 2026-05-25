Simasul apoia etapa de mountain bike em Piraputanga e reforça compromisso com o esporte

Empresa participou do evento realizado neste domingo no distrito de Aquidauana com entrega de brindes e incentivo à qualidade de vida
O Pantaneiro
A Simasul esteve entre as apoiadoras da etapa de Mountain Bike realizada neste domingo (24), em Piraputanga, distrito de Aquidauana. O evento reuniu atletas e amantes do ciclismo em meio às paisagens naturais da região.
Durante a programação, a empresa realizou a entrega de brindes aos participantes e destacou a importância de incentivar iniciativas voltadas ao esporte, lazer e bem-estar da população.
O apoio da Simasul reforça o papel social da siderurgia em ações que promovem qualidade de vida, integração entre as pessoas e valorização das práticas esportivas. Além do incentivo ao desenvolvimento econômico, empresas do setor também têm ampliado sua participação em projetos sociais e comunitários.
A etapa de mountain bike movimentou atletas de diferentes cidades e proporcionou momentos de superação, contato com a natureza e incentivo à prática de atividades físicas. O evento também contribuiu para fortalecer o turismo esportivo em Piraputanga, um dos principais destinos naturais da região de Aquidauana.
Segundo a empresa, apoiar eventos esportivos faz parte do compromisso social da Simasul com as comunidades onde atua, incentivando hábitos saudáveis e contribuindo para ações que geram impacto positivo na sociedade.
EDUCAÇÃO E AVENTURA
CIDADES EMPREENDEDORAS
Estudantes desenvolveram soluções para enchentes em alguns bairros durante desafio promovido em parceria com Prefeitura, Sebrae, Senac e Inovaqui.
TRÂNSITO
Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.
LOTERIA
O Concurso nº 3.010 tirou os números 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47
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