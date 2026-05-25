Simasul apoia etapa de mountain bike em Piraputanga e reforça compromisso com o esporte

O Pantaneiro

A Simasul esteve entre as apoiadoras da etapa de Mountain Bike realizada neste domingo (24), em Piraputanga, distrito de Aquidauana. O evento reuniu atletas e amantes do ciclismo em meio às paisagens naturais da região.

Durante a programação, a empresa realizou a entrega de brindes aos participantes e destacou a importância de incentivar iniciativas voltadas ao esporte, lazer e bem-estar da população.

O apoio da Simasul reforça o papel social da siderurgia em ações que promovem qualidade de vida, integração entre as pessoas e valorização das práticas esportivas. Além do incentivo ao desenvolvimento econômico, empresas do setor também têm ampliado sua participação em projetos sociais e comunitários.

A etapa de mountain bike movimentou atletas de diferentes cidades e proporcionou momentos de superação, contato com a natureza e incentivo à prática de atividades físicas. O evento também contribuiu para fortalecer o turismo esportivo em Piraputanga, um dos principais destinos naturais da região de Aquidauana.

Segundo a empresa, apoiar eventos esportivos faz parte do compromisso social da Simasul com as comunidades onde atua, incentivando hábitos saudáveis e contribuindo para ações que geram impacto positivo na sociedade.