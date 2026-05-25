Acessibilidade

25 de Maio de 2026 • 23:55

Buscar

Últimas notícias
X
ESPORTE E RESPONSABILIDADE SOCIAL

Simasul apoia etapa de mountain bike em Piraputanga e reforça compromisso com o esporte

Empresa participou do evento realizado neste domingo no distrito de Aquidauana com entrega de brindes e incentivo à qualidade de vida

Redação

Publicado em 25/05/2026 às 18:46

Atualizado em 25/05/2026 às 19:07

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O Pantaneiro

A Simasul esteve entre as apoiadoras da etapa de Mountain Bike realizada neste domingo (24), em Piraputanga, distrito de Aquidauana. O evento reuniu atletas e amantes do ciclismo em meio às paisagens naturais da região.

Durante a programação, a empresa realizou a entrega de brindes aos participantes e destacou a importância de incentivar iniciativas voltadas ao esporte, lazer e bem-estar da população.

O apoio da Simasul reforça o papel social da siderurgia em ações que promovem qualidade de vida, integração entre as pessoas e valorização das práticas esportivas. Além do incentivo ao desenvolvimento econômico, empresas do setor também têm ampliado sua participação em projetos sociais e comunitários.

A etapa de mountain bike movimentou atletas de diferentes cidades e proporcionou momentos de superação, contato com a natureza e incentivo à prática de atividades físicas. O evento também contribuiu para fortalecer o turismo esportivo em Piraputanga, um dos principais destinos naturais da região de Aquidauana.

Segundo a empresa, apoiar eventos esportivos faz parte do compromisso social da Simasul com as comunidades onde atua, incentivando hábitos saudáveis e contribuindo para ações que geram impacto positivo na sociedade.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

SUPERAÇÃO

Aquidauanense Santina conquista seu 1° pódio no ciclismo

EDUCAÇÃO E AVENTURA

Professores das Escolas Pantaneiras de Aquidauana participam de oficina do Congresso de Aventura

CIDADES EMPREENDEDORAS

IFMS realiza 1ª Maratona de Inovação em Aquidauana

Estudantes desenvolveram soluções para enchentes em alguns bairros durante desafio promovido em parceria com Prefeitura, Sebrae, Senac e Inovaqui.

LUTO

Aquidauana se despede de Anália Trindade Dutra

Publicidade

SAÚDE

Turistas rumo à Copa devem estar alertas para vacina do sarampo

ÚLTIMAS

TRÂNSITO

Acidente entre motos mobiliza Corpo de Bombeiros em Anastácio

Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre as causas da colisão.

LOTERIA

Confira dezenas sorteadas na Mega-Sena 30 anos neste domingo

O Concurso nº 3.010 tirou os números 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo