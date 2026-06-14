Simasul destaca importância do ferro-gusa para a cadeia siderúrgica

Simasul

A empresa Simasul Siderurgia publicou recentemente uma mensagem destacando o papel estratégico do ferro-gusa na indústria brasileira e a contribuição do carvão vegetal para a produção siderúrgica sustentável. Com atuação em Aquidauana (MS), a empresa reforçou sua importância em uma cadeia produtiva que abastece diversos setores da economia nacional.

Na publicação, a Simasul explica que a indústria siderúrgica está presente em praticamente todos os segmentos que movimentam o país, desde a construção civil até a fabricação de máquinas, veículos e equipamentos. Antes da produção do aço, porém, existe uma etapa fundamental: a fabricação do ferro-gusa, matéria-prima essencial para a indústria siderúrgica.

Segundo a empresa, o carvão vegetal desempenha um papel decisivo nesse processo, fornecendo a energia necessária para transformar o minério de ferro em um produto de alta qualidade. A utilização desse recurso, quando proveniente de fontes renováveis e manejadas de forma responsável, contribui para uma produção mais sustentável e alinhada às exigências ambientais do setor.

A Simasul ressalta ainda que atua com responsabilidade ambiental e compromisso com a eficiência produtiva, participando de uma etapa considerada estratégica para o desenvolvimento econômico do país. A empresa destaca que há duas décadas produz ferro-gusa em Aquidauana, consolidando sua trajetória com foco na sustentabilidade e na responsabilidade social.

Com sede no município sul-mato-grossense, a Simasul integra um segmento industrial que gera empregos, movimenta a economia regional e fornece insumos indispensáveis para diversos setores produtivos, reforçando a relevância da indústria de base para o crescimento do Brasil.