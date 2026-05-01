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DIA DO TRABALHADOR

SIMASUL destaca valorização dos trabalhadores e reforça papel coletivo no desenvolvimento da empresa

Empresa de Aquidauana estende o reconhecimento a parceiros e todos que fazem parte dessa jornada

Redação

Publicado em 01/05/2026 às 11:18

Atualizado em 01/05/2026 às 11:26

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No Dia do Trabalhador, a Simasul Siderurgia reforça que a data vai além de uma simples homenagem. A empresa celebra as pessoas que, diariamente, contribuem para a construção de sua trajetória, destacando o papel essencial de cada colaborador nos resultados alcançados ao longo dos anos.

Segundo a empresa, nenhuma conquista é individual. Por trás de cada avanço estão profissionais dedicados, que unem esforço, conhecimento e comprometimento para transformar desafios em resultados concretos. Esse conjunto de fatores, conforme a Simasul, é o que sustenta o crescimento e fortalece a identidade da organização.

A companhia ressalta ainda que cada colaborador é peça fundamental nesse processo. Mais do que valorizar entregas, a empresa reconhece o caminho percorrido — marcado pelo empenho diário, pela superação e pelo trabalho em equipe. Nesse ambiente, as relações profissionais se transformam em conexões baseadas em respeito, confiança e parceria.

Além dos colaboradores, a Simasul também estende o reconhecimento a parceiros e todos que fazem parte dessa jornada. A empresa reforça que o crescimento só faz sentido quando é construído de forma coletiva.

Com duas décadas de atuação, a Simasul Siderurgia destaca seu compromisso com a produção sustentável de ferro e com a responsabilidade social, reafirmando a importância de cada pessoa na construção do presente e do futuro da organização.

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