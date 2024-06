Simasul divulga nota sobre o ocorrido na siderúrgica

A siderúrgica Simasul, situada em Aquidauana, divulgou uma nota sobre o ocorrido na noite do dia 18 de junho, após moradores ouviram um estrondo na cidade.

Três funcionários se feriram, sendo que um precisou ser levado para o Hospital de Campo Grande.

Confira a seguir, a nota na íntegra:

Ontem à noite, 18 de junho de 2024, por volta das 23h, houve um incidente que vitimou três funcionários da siderúrgica Simasul.

Os colaboradores, que trabalhavam no setor de baia de escória, estavam realizando uma atividade rotineira no momento do ocorrido.

Os três funcionários estavam usando todos os equipamentos de proteção e foram socorridos imediatamente, estavam lúcidos e orientados, e foram encaminhados para a unidade hospitalar da cidade. Dois deles receberam atendimento e foram liberados após avaliação médica.

O terceiro funcionário foi atendido na unidade de saúde, mas logo foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, referência no Estado, pois em Aquidauana não tem unidade para queimados.

É importante ressaltar que a Simasul seguiu todos os protocolos adequados para informar os familiares do funcionário hospitalizado e está prestando todo o suporte necessário, não apenas a ele, mas também aos seus familiares.

A empresa enviou dois representantes para dar suporte à família e acompanhar a evolução clínica do colaborador. Assim que a Santa Casa fornecer uma atualização sobre seu estado de saúde, a Simasul divulgará novas informações, sempre zelando pela saúde e cuidado dos funcionários.