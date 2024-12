Simasul realiza Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho em Aquidauana

Apresentação teatral no evento / Ronald Regis

A Siderúrgica Simasul promoveu a Semana Interna de Prevenção a Acidentes de Trabalho (SIPAT), com trabalhadores da empresa em Aquidauana.

O evento tem objetivo de conscientizar seus colaboradores sobre a importância da segurança no ambiente de trabalho.

De acordo com Bruno Cavalcanti, supervisor de segurança no trabalho da Simasul, a empresa é de grau risco 4. “São atividades em altura, espaço confinado, transporte de materiais, atividade com risco de queimadura, então a gente passa aos colaboradores um jeito diferente de lembrar sobre a segurança no trabalho”.

A programação incluiu palestras, dinâmicas, apresentações teatrais e até sorteios de brindes para os trabalhadores, garantindo um evento informativo e participativo.

Assista à reportagem:

Veja mais fotos: