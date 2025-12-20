Simasul reúne famílias e celebra o espírito natalino em Aquidauana

Na tarde desta sexta-feira (19), a Simasul Siderurgia promoveu uma emocionante Ação de Natal em Aquidauana (MS), reunindo colaboradores, familiares e, principalmente, muitas crianças em um momento marcado por alegria, confraternização e espírito natalino.

O evento transformou a tarde em um verdadeiro cenário de Natal. A chegada do Papai Noel encantou os pequenos, que puderam vivenciar momentos de magia e emoção. A programação contou ainda com uma bela apresentação cultural de saxofone, que deu um toque especial e sofisticado à celebração, envolvendo o público com músicas que reforçaram o clima natalino.

Durante a ação, a Simasul realizou a distribuição de brinquedos para os filhos dos colaboradores, além da entrega de cestas natalinas, reforçando o cuidado e a valorização das famílias que fazem parte da empresa. Para completar a festa, não faltaram diversão e guloseimas: pipoca, algodão-doce e picolé garantiram sorrisos e tornaram a tarde ainda mais animada.

Mais do que um evento festivo, a ação foi um momento de união, emoção e gratidão, fortalecendo os laços entre a empresa e seus colaboradores. A tarde foi marcada por sorrisos, abraços e sentimentos de esperança, celebrando o verdadeiro significado do Natal.

Iniciativas como essa reforçam o compromisso da Simasul com o bem-estar de seus colaboradores e mostram como gestos de solidariedade e carinho podem espalhar bons sentimentos e renovar a esperança neste fim de ano.



