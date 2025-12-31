Simasul Siderurgia encerra ano de desafios superados e prosperidade

Leandro Lino (O Pantaneiro)

O ano de 2025 ficará marcado na história da Simasul Siderurgia como um período de intensos desafios, mas também de expansão, reforço de compromissos sociais e fortalecimento dos vínculos com seus colaboradores e com a comunidade local. Ao longo dos últimos meses, a empresa consolidou investimentos, promoveu eventos internos e ampliou programas voltados à qualidade de vida, gerando impactos positivos que reverberam dentro e fora da indústria.

Entrega de uniformes a Banda Municipal Otávio Mongelli / Leandro Lino (O Pantaneiro)

Investimentos contínuos e geração de oportunidades

Em 2025, a Simasul Siderurgia manteve e ampliou seu papel como um dos principais motores econômicos de Aquidauana e região, reforçando a geração de empregos diretos e indiretos e a qualificação da mão de obra local. A siderúrgica continuou investindo em infraestrutura produtiva e em iniciativas que favorecem o desenvolvimento profissional dos colaboradores, consolidando sua missão de crescimento sustentável e responsável.

Simasul Siderurgia / João Éric (O Pantaneiro)

A empresa também foi protagonista em ações que conectaram jovens e profissionais ao mercado de trabalho, como o Feirão de Emprego, que impulsionou oportunidades e movimentou o mercado de trabalho local.

Valorização do colaborador e ambiente de trabalho

Ao longo do ano, a Simasul Siderurgia intensificou programas internos que visam à capacitação profissional e ao crescimento de carreira de seus colaboradores — ações que não só elevam a produtividade, mas também promovem a autoestima, satisfação e engajamento entre os funcionários.

Divulgação/Redes Sociais

Pesquisas internas e relatos de trabalhadores apontam que iniciativas como “Mulheres na Indústria” têm transformado realidades, atraindo novos talentos e promovendo uma cultura mais inclusiva e diversa dentro da siderurgia.

Ações culturais, eventos e fortalecimento comunitário

A Simasul também assumiu um papel ativo na promoção de atividades que valorizam a integração entre colaboradores e suas famílias. No fim de ano, a empresa organizou uma ação natalina especial, com a distribuição de brinquedos e cestas para os filhos dos funcionários — gesto que reforçou não apenas o espírito de união, mas também a importância de olhar para o bem-estar além das operações industriais.

Entrega de brinquedos na Simasul Siderurgia / O Pantaneiro

Eventos culturais e confraternizações internas reforçaram o clima de celebração pelas conquistas do ano e estreitaram os laços entre trabalhadores, dirigentes e comunidade local.

Além disso, as ações sociais promovidas pela empresa — alinhadas à cultura de responsabilidade social — têm reforçado sua imagem não apenas como geradora de ferro gusa de qualidade, mas também como agente de transformação social no interior do Mato Grosso do Sul.

Olhando para o futuro com confiança

Mesmo em um cenário econômico global marcado por desafios para o setor siderúrgico, a Simasul fechou 2025 com balanços que refletem crescimento sustentável e compromisso com seu pessoal. Ao integrar investimentos estratégicos, foco na valorização humana e participação comunitária, a empresa segue consolidada como referência regional — pronta para os desafios de 2026 e além.