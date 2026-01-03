Acessibilidade

03 de Janeiro de 2026

Aquidauana

Simasul Siderurgia lança campanha Janeiro Branco

Ações reforçam compromisso com o bem-estar dos colaboradores

Redação

Publicado em 03/01/2026 às 07:22

Atualizado em 03/01/2026 às 07:53

Simasul / Leandro Lino (O Pantaneiro)

A Simasul Siderurgia iniciou neste mês a campanha Janeiro Branco, movimento nacional dedicado à conscientização sobre a importância da saúde mental e emocional. A iniciativa reforça o compromisso da empresa com o bem-estar integral de seus colaboradores, reconhecendo que cuidar da mente é tão essencial quanto zelar pela segurança física no ambiente de trabalho.

Ao longo do mês, a campanha promove ações de informação e sensibilização voltadas à valorização da saúde emocional, incentivando o diálogo aberto, a empatia e a busca por apoio quando necessário. A proposta é estimular a reflexão sobre hábitos, relações e rotinas que impactam diretamente a qualidade de vida, dentro e fora do ambiente profissional.

Para a Simasul, investir em saúde mental é investir em pessoas. A empresa destaca que colaboradores acolhidos e emocionalmente saudáveis tendem a se sentir mais motivados, engajados e seguros, o que contribui para um ambiente de trabalho mais humano e produtivo. A campanha também reforça a importância do respeito às individualidades e da construção de uma cultura organizacional baseada no cuidado mútuo.

O Janeiro Branco na Simasul Siderurgia integra um conjunto de práticas voltadas à responsabilidade social e ao desenvolvimento sustentável, colocando o ser humano no centro das decisões. Com essa iniciativa, a empresa reafirma seu papel não apenas como agente econômico, mas como organização comprometida com a saúde, o equilíbrio e a dignidade de todos que fazem parte de sua história.

