Simasul Siderurgia realiza seleÃ§Ã£o de vagas de emprego neste sÃ¡bado

Simasul / DivulgaÃ§Ã£o/ Simasul

A Simasul Siderurgia está em fase de expansão e segue com vagas abertas para contratação imediata, impulsionadas pelo aumento da produção. A oportunidade é voltada para quem deseja ingressar rapidamente no mercado de trabalho.

De acordo com a empresa, o processo seletivo acontece até este sábado (21), até às 10h, e os interessados devem comparecer diretamente à unidade levando documentos pessoais e currículo atualizado.

As vagas são destinadas tanto para homens quanto para mulheres, além de incluir oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD), reforçando o compromisso com a inclusão no ambiente de trabalho.

A expansão da Simasul representa um importante avanço para a economia local, gerando novos empregos e fortalecendo o setor industrial na região. Para quem busca uma chance concreta de começar a trabalhar imediatamente, essa pode ser a oportunidade ideal.