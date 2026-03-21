Simasul Siderurgia realiza seleÃ§Ã£o de vagas de emprego neste sÃ¡bado

Oportunidade de se candidatar Ã© ate Ã s 10 horas deste sÃ¡bado e candidatos tÃªm grandes chances de conseguir uma vaga de trabalho imediata.
Simasul / DivulgaÃ§Ã£o/ Simasul
A Simasul Siderurgia está em fase de expansão e segue com vagas abertas para contratação imediata, impulsionadas pelo aumento da produção. A oportunidade é voltada para quem deseja ingressar rapidamente no mercado de trabalho.
De acordo com a empresa, o processo seletivo acontece até este sábado (21), até às 10h, e os interessados devem comparecer diretamente à unidade levando documentos pessoais e currículo atualizado.
As vagas são destinadas tanto para homens quanto para mulheres, além de incluir oportunidades para Pessoas com Deficiência (PcD), reforçando o compromisso com a inclusão no ambiente de trabalho.
A expansão da Simasul representa um importante avanço para a economia local, gerando novos empregos e fortalecendo o setor industrial na região. Para quem busca uma chance concreta de começar a trabalhar imediatamente, essa pode ser a oportunidade ideal.
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