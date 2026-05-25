"Simplesmente inesquecível", dizem atletas durante Highline no Paxixi

Paulo Henrique

O Morro do Paxixi, um dos pontos turísticos mais famosos do Distrito de Camisão, em Aquidauana, foi palco neste fim de semana de uma atividade que chamou atenção pela coragem, equilíbrio e pela paisagem impressionante. Atletas de diferentes estados participaram de uma travessia de highline montada a mais de 100 metros de altura entre paredões da região.

A estrutura foi instalada pelo grupo SlackLine MT, de Mato Grosso, que possui mais de 10 anos de experiência na atividade e realiza o tradicional Festival Tesouro nas Alturas.

Em entrevista ao O Pantaneiro, Juliano Ferri, membro do grupo e da AMES (Associação matogrossense de montanhismo, escalada e Slackline), disse que veio de Nova Mutum (MT) para a atividade em Aquidauana.

Para a ação inédita, os profissionais montaram a fita suspensa de aproximadamente 74 metros de comprimento entre dois mirantes do morro. Segundo os organizadores, esta foi a primeira vez que uma atividade do tipo aconteceu na região e disse que a sensação de vivenciar a paisagem foi inexplicável.

"Muitos nos criticam dizendo que queremos morrer, mas prezamos sempre pela segurança e por isso a experiência nos mostra ao contrário. Assim que terminamos a travessia é que nos sentimos gratos e ainda mais vivos", afirmou.

O highline é uma modalidade derivada do slackline, porém praticada em grandes alturas, normalmente entre montanhas, prédios ou cânions. Além do equilíbrio, o esporte exige concentração, preparo físico e uso de equipamentos específicos de segurança.

Entre as participantes do grupo esteve a aquidauanense Melissa Arias, egressa do curso de Edificações do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul Campus Aquidauana e integrante do projeto Catalogando Aventuras. Segundo ela, a expectativa para a travessia do Paxixi vinha sendo alimentada há cerca de dois anos, logo após participarem do Congresso realizado na cidade de Petrópolis (RJ) em 2024.

Melissa, que por anos atua como uma das instrutoras de highline do projeto de Aquidauana, destacou a emoção de participar da primeira montagem da modalidade no Morro do Paxixi. Apesar de não conseguir concluir em pé a travessia, ela afirma que viveu intensamente a experiência.

“Era um sonho estar aqui nesse momento histórico. Mesmo sem completar a travessia, aproveitei cada minuto dessa experiência incrível entre o morro do Paxixi”, comentou.

A atividade integrou a programação do CBAA (Congresso Brasileiro de Atividades de Aventura) e do CIAA (Congresso Internacional de Atividades de Aventura), promovidos pelo Instituto Federal de Mato Grosso do Sul por meio do projeto Catalogando Aventuras.

Os congressos aconteceram em Aquidauana entre os dias 20 a 23 de maio, reunindo pesquisadores, atletas, profissionais do turismo e amantes dos esportes de aventura. A programação incluiu oficinas, palestras, mesas-redondas e atividades práticas como rapel, escalada, rafting, boia cross e stand up paddle em cenários naturais da região.

A realização do highline no Morro do Paxixi reforça o potencial turístico e esportivo de Aquidauana para modalidades de aventura, atraindo visitantes e destacando as belezas naturais do município.