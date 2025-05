Sindicato Rural de Aquidauana oferece curso gratuito de operação de tratores

(Foto: Divulgação)

O Sindicato Rural de Aquidauana, em parceria com o Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), está oferecendo um curso gratuito de operação básica de tratores agrícolas com pneus. A capacitação será realizada entre os dias 19 e 21 de maio, no Parque de Exposições de Aquidauana.



As aulas acontecerão em dois turnos, das 7h às 11h e das 13h às 17h, com foco na formação prática e teórica de operadores. O curso é voltado para quem deseja ingressar no setor agrícola ou aperfeiçoar seus conhecimentos na condução e operação segura de tratores, um dos principais equipamentos utilizados no campo.



Interessados podem obter mais informações e realizar a inscrição pelo telefone (67) 9 9621-8631 ou diretamente no Sindicato Rural de Aquidauana, localizado no Parque de Exposições.

