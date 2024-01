Sisu abre inscrições com 120 vagas para o IFMS em Aquidauana

Ronald Regis / O Pantaneiro

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abre nesta segunda-feira, 22, o prazo de inscrições. No Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), são oferecidas 320 vagas para cursos gratuitos de graduação, com ingresso no 2º semestre deste ano.



Há 120 vagas para o campus de Aquidauana em três diferentes cursos (Engenharia Civil, Redes de Computadores e Sistemas para Internet). Cada curso oferece 40 vagas.



Além de Aquidauana, outros dois campus ofertam vagas: Campo Grande (Sistemas para Internet) e Três Lagoas (Engenharia de Controle e Automação, Automação Industrial, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Engenharia de Computação).



As inscrições devem ser feitas na página do Sisu até quinta-feira, 25. Podem participar aqueles que fizeram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2023, e obtiveram nota acima de zero na prova de redação.



Outro requisito é ter o certificado de conclusão do ensino médio ou concluir o ensino médio até 12 de julho.



Confira todas as regras no edital de abertura do processo seletivo, publicado na Central de Seleção do IFMS.



Em caso de dúvidas sobre o edital, o interessado deve entrar em contato com o Instituto Federal pelo endereço eletrônico selecao.graduacao@ifms.edu.br.



Ação Afirmativa (cotas) - Metade das vagas é para quem estudou todo o ensino médio em escola pública. Esses estudantes devem escolher concorrer como beneficiários de ações afirmativas (cotistas) quando se inscreverem.



Pela nova lei de cotas (Lei nº 14.723/2023), todos os candidatos, inclusive os cotistas, primeiro concorrem pela Ampla Concorrência (AC). Se não conseguirem a nota, os cotistas passam a concorrer às vagas reservadas para escola pública.



Das vagas para cotistas, metade é para estudantes com família cuja renda é de até um salário mínimo por pessoa. Dessas vagas, algumas são para quem se autodeclara preto, pardo, indígena ou quilombola, e a pessoas com deficiência (PCD).



A outra metade das vagas de cotas é para quem tem renda maior que um salário mínimo por pessoa ou renda não comprovada. Nesses casos, também há vagas para quem se autodeclara preto, pardo, indígena ou quilombola, e pessoa com deficiência (PCD).



Bônus Local - O IFMS possui ainda uma política de ação afirmativa local (bônus) que se aplica exclusivamente aos candidatos da Ampla Concorrência. Poderão ter acréscimo de 20% na nota geral do Enem aqueles que sejam residentes e domiciliados na área de abrangência do campus onde concorre à vaga.



O candidato deverá optar pela modalidade de cota local no momento da inscrição.

Cronograma - A primeira chamada será publicada no dia 30 de janeiro na página do Sisu, mesma data em que começa o prazo para os candidatos não selecionados manifestarem interesse em participar da lista de espera. O prazo segue até 7 de fevereiro.



No dia 31 de janeiro serão publicadas na Central de Seleção do IFMS a primeira chamada e a convocação para as bancas de heteroidentificação, etapa em que os candidatos pretos e pardos deverão confirmar a autodeclaração.



As bancas de heteroidentificação estão previstas para 1º de fevereiro, data em que terá início o prazo de matrículas para os convocados em primeira chamada.



O cronograma prevê ainda etapas como publicação da segunda chamada (19/02) e reconvocação dos candidatos (11/03). As aulas no IFMS terão início no dia 25 de julho.