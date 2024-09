Só queria salvar meu amigo, relata testemunha no resgate de acidente

Na noite de ontem (21), um grave acidente na Ponte Nova entre Aquidauana e Anastácio resultou na queda de uma caminhonete no Rio Aquidauana, após um acidente com uma motocicleta. O veículo despencou de uma altura de cerca de 15 metros, ficando parcialmente submerso e com as rodas para cima.

Testemunhas que passavam pelo local imediatamente se mobilizaram para ajudar, descendo às margens do rio para tentar resgatar o motorista, que estava preso nas ferragens.

Em um ato de coragem, um jovem chegou a pular da ponte para alcançar a vítima mais rapidamente. Depois dele, outras testemunhas também chegaram ao local que estava o veículo para tentar o resgate.

Roberto Mendes ajudou no resgate do amigo, o advogado Elcilande Serafim de Souza, que morreu após o carro que ele conduzia cair da Ponte Nova

Em entrevista exclusiva ao O Pantaneiro, Roberto Mendes disse que foi uma das primeiras testemunhas que ajudou no resgate do advogado. Ele disse que tentaram inicialmente conferir se ainda havia alguém no veículo e que ele, mais três pessoas tentaram com todas as forças desemborcar a caminhonete. "Tentamos com todas as nossas forças mas a correnteza e a lama dificultavam ainda mais nosso trabalho. Nesta hora pensamos em desistir devido a exaustão. Então nessa hora chegaram mais pessoas para nos ajudar e em equipe conseguimos virar o veículo", afirmou.

Roberto Mendes contou que neste momento conseguiu reconhecer a vítima do acidente, o seu amigo Elcilande Serafim de Souza, de 58 anos. "Foi horrível. Neste momento perdi o sentido, mas só pensava em como salvar meu amigo", concluiu.

Apesar de ter sido resgatado com sinais vitais, Elcilande estava desacordado. Os bombeiros chegaram em seguida, e a vítima foi retirada de maca, enfrentando desafios devido ao terreno íngreme.

Infelizmente, ele foi encaminhado ao Pronto Socorro com parada cardiorrespiratória e não sobreviveu.