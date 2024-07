Sol aparece mais forte e máxima atinge 32ºC neste domingo em Aquidauana

Tempo em Aquidauana / O Pantaneiro

Pela primeira vez nesta semana a temperatura máxima ultrapassa os 30ºC. Neste domingo (14), a máxima pode atingir 32ºC em Aquidauana e Anastácio.



Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), mesmo com o dia um pouco mais quente, a temperatura mínima ainda permanece abaixo de 20ºC.



O dia, inclusive, começa com os termômetros marcando apenas 15ºC. Não há previsão de chuva e muitas nuvens poderão ser vistas no céu de manhã, tarde e de noite.