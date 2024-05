Sol dá as caras e máxima é de 29ºC hoje em Aquidauana

Chico Ribeiro

As temperaturas voltam a subir no feriadão prolongado de Corpus Christi. Pela primeira vez nessa semana os termômetros voltam a bater máxima com mais de 25ºC.



Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta quinta-feira (30), os termômetros devem bater máxima de 29ºC. Já a mínima fica em 12ºC.



Já a sexta-feira (31), o dia deve ser ainda mais quentinho. A máxima pode ser de até 31ºC. A mínima fica em 14ºC.