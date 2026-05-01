Sol e calor marcam o feriado do Dia do Trabalhador em Aquidauana

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

A sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, será de tempo firme em Aquidauana. A previsão indica um dia de muito sol, calor intenso e sem possibilidade de chuva na região.

Os termômetros devem atingir aproximadamente 34 graus durante a tarde, enquanto a mínima registrada nas primeiras horas do dia ficou em torno dos 23 graus. A umidade relativa do ar tende a cair ao longo do período mais quente, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Mesmo com o calor, o tempo aberto favorece atividades ao ar livre, encontros familiares e programações do feriado prolongado. Em áreas rurais e estradas da região, a visibilidade permanece boa durante todo o dia.

Especialistas recomendam evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h, além do uso de roupas leves, protetor solar e ingestão frequente de água, principalmente para crianças e idosos.

A tendência é que o clima quente e seco continue nos próximos dias em Aquidauana e cidades vizinhas do Mato Grosso do Sul.