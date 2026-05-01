Acessibilidade

01 de Maio de 2026 • 14:31

Buscar

Últimas notícias
X
BOM DIA

Sol e calor marcam o feriado do Dia do Trabalhador em Aquidauana

A tendência é que o clima quente e seco continue nos próximos dias em Aquidauana e cidades vizinhas do Mato Grosso do Sul.

Redação

Publicado em 01/05/2026 às 08:03

Atualizado em 01/05/2026 às 08:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Tempo na manhã de hoje em Aquidauana / João Éric, O Pantaneiro

A sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, será de tempo firme em Aquidauana. A previsão indica um dia de muito sol, calor intenso e sem possibilidade de chuva na região.

Os termômetros devem atingir aproximadamente 34 graus durante a tarde, enquanto a mínima registrada nas primeiras horas do dia ficou em torno dos 23 graus. A umidade relativa do ar tende a cair ao longo do período mais quente, exigindo atenção redobrada com a hidratação.

Mesmo com o calor, o tempo aberto favorece atividades ao ar livre, encontros familiares e programações do feriado prolongado. Em áreas rurais e estradas da região, a visibilidade permanece boa durante todo o dia.

Especialistas recomendam evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h, além do uso de roupas leves, protetor solar e ingestão frequente de água, principalmente para crianças e idosos.

A tendência é que o clima quente e seco continue nos próximos dias em Aquidauana e cidades vizinhas do Mato Grosso do Sul.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

DIVERSÃO

Confira os filmes em cartaz no Shopping Atlântico em Aquidauana

OPORTUNIDADE

Simasul abre dezenas de vagas de emprego em Aquidauana

TRISTEZA

Luto: falece a aquidauanense Julia Lara Prado

Assim como o esposo Brendon Marinato, a jovem de 28 anos não resistiu após o grave de explosão envolvendo carreta na Rodovia Presidente Dutra

Talento

Cantora aquidauanense Gleice Helena recebe homenagem na Assembleia Legislativa de MS

Publicidade

AQUIDAUANA

Escola Antônio Salústio de Areias abre levantamento para novas turmas do EJA Mulher

ÚLTIMAS

61 ANOS DE ANASTÁCIO

Ampliação do Hospital de Anastácio vai reforçar saúde no município

Autoridades visitaram obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.

ECONOMIA

Desemprego no 1º trimestre é de 6,1%, o menor já registrado no período

Pnad Contínua: país tinha 6,6 milhões de pessoas em busca de trabalho

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo