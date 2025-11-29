Sol e calor marcam o sábado em Aquidauana e Anastácio

Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

Neste sábado, o clima em Aquidauana e na vizinha Anastácio será marcado por sol e calor, típicos desta estação na região. As temperaturas devem variar entre a mínima de cerca de 24 °C pela manhã e alcançar máximas próximas de 37 °C no decorrer do dia.

Logo nas primeiras horas, o tempo já deverá estar predominantemente ensolarado, com céu claro ou com poucas nuvens. Ao longo da manhã e da tarde, o calor ganha força — o que exige cuidados especiais, como hidratação constante, uso de roupas leves, protetor solar e horários mais frescos para atividades ao ar livre.

Apesar de novembro ser um mês com histórico de chuvas na região, a previsão para sábado indica baixa probabilidade de precipitação, o que dá maior liberdade para passeios e lazer, especialmente em espaços abertos.

No fim da tarde e início da noite, o clima deve seguir estável, com leve queda nas temperaturas e céu mais ameno — bom momento para caminhadas, encontro com familiares ou amigos, sem o peso do calor extremo.

Para quem vai aproveitar o sábado em Aquidauana ou Anastácio: é um dia típico de verão pantaneiro — calor, sol e clima firme. Mas atenção aos horários mais quentes e garanta água, sombra e proteção para aproveitar com conforto.

