Acessibilidade

29 de Novembro de 2025 • 11:03

Buscar

Últimas notícias
X
Meteorologia

Sol e calor marcam o sábado em Aquidauana e Anastácio

Da redação

Publicado em 29/11/2025 às 08:07

Atualizado em 29/11/2025 às 08:27

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Previsão do tempo em Aquidauana / (Foto: Rhobson Lima/O Pantaneiro)

Neste sábado, o clima em Aquidauana e na vizinha Anastácio será marcado por sol e calor, típicos desta estação na região. As temperaturas devem variar entre a mínima de cerca de 24 °C pela manhã e alcançar máximas próximas de 37 °C no decorrer do dia.

Logo nas primeiras horas, o tempo já deverá estar predominantemente ensolarado, com céu claro ou com poucas nuvens. Ao longo da manhã e da tarde, o calor ganha força — o que exige cuidados especiais, como hidratação constante, uso de roupas leves, protetor solar e horários mais frescos para atividades ao ar livre.

Apesar de novembro ser um mês com histórico de chuvas na região, a previsão para sábado indica baixa probabilidade de precipitação, o que dá maior liberdade para passeios e lazer, especialmente em espaços abertos.

No fim da tarde e início da noite, o clima deve seguir estável, com leve queda nas temperaturas e céu mais ameno — bom momento para caminhadas, encontro com familiares ou amigos, sem o peso do calor extremo.

Para quem vai aproveitar o sábado em Aquidauana ou Anastácio: é um dia típico de verão pantaneiro — calor, sol e clima firme. Mas atenção aos horários mais quentes e garanta água, sombra e proteção para aproveitar com conforto.

💬 Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:


🔗 Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:


O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Oportunidade

Aquidauana e Anastácio têm 38 vagas de emprego abertas nesta quinta-feira

Clima

Aquidauana terá quinta-feira de calor moderado e céu fechado

Educação

IFMS de Aquidauana promove evento de cultura geek neste sábado

IFMS Aquidauana abre inscrições para curso técnico em Administração

IFMS abre seleção para agentes de direitos da pessoa idosa em Corumbá

IFMS de Aquidauana promove Semana da Consciência Negra com atrações culturais

Capacitação

Aquidauana sedia Oficina Participa + para fortalecer conselhos de saúde

Publicidade

Oportunidade

Aquidauana oferece 38 vagas de emprego nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Educação

Aquidauana prorroga inscrições para seleção de diretores escolares

Profissionais efetivos têm até 30 de novembro para participar do processo

Geral

PMMS lança calendário com 75 cursos de formação e especialização em 2026

Capacitações serão ofertadas em Campo Grande e municípios do interior ao longo do ano

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo