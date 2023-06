Sol e possibilidade de chuva marcam o domingão em Aquidauana

O Pantaneiro

Sol e possibilidade de chuva marcam no domingo (11), em Aquidauana. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 32°C.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há mudanças no tempo, devido à aproximação de uma frente fria aliado ao intenso fluxo de calor e umidade, que favorece o aumento de nebulosidade e a formação de nuvens de chuva no estado do Mato Grosso do Sul.

Há probabilidade para chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque nas regiões pantaneira, sudoeste e sul.

São previstas temperaturas mínimas entre 17-18°C e as máximas podem atingir valores de 31°C para as regiões sul e leste do Estado. Para a região norte do MS, esperam-se mínimas entre 17-20°C e máximas de até 33°C. Em Campo Grande, mínima de 20°C e máxima de até 30°C. Os ventos sopram de norte com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

A próxima semana deve ser chuvosa em Mato Grosso do Sul e, a partir do dia 13 de junho, a massa de ar frio avança pelo estado e deverá ocorrer queda significativa das temperaturas, com mínimas entre 10-12°C, com destaque para a região sul do estado.

No dia 14 de junho, o frio deve ficar mais intenso, com valores entre 2-6°C, principalmente no sul do Estado.