Sol forte e calor intenso marcam o dia em Aquidauana

O tempo nese domingo em Aquidauana será de sol predominante e muito calor, sem previsão de chuva ao longo do dia. A atuação de uma massa de ar quente mantém o clima firme e seco no município, favorecendo o céu aberto e temperaturas elevadas.
De acordo com a previsão, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e 34°C no período da tarde. Apesar da máxima prevista, a sensação térmica pode ser ainda maior, aumentando a percepção de calor, principalmente nas horas mais quentes do dia.
A orientação é redobrar os cuidados com a saúde. Especialistas recomendam uso de protetor solar, roupas leves, evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h e ingerir bastante água para manter o corpo hidratado.
Com tempo firme e céu claro, o dia é favorável para atividades ao ar livre, desde que sejam tomados os devidos cuidados para enfrentar o calor intenso.
