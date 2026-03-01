Sol forte e calor intenso marcam o dia em Aquidauana

Tempo quente em Aquidauana / VocÃª RepÃ³rter

O tempo nese domingo em Aquidauana será de sol predominante e muito calor, sem previsão de chuva ao longo do dia. A atuação de uma massa de ar quente mantém o clima firme e seco no município, favorecendo o céu aberto e temperaturas elevadas.

De acordo com a previsão, os termômetros devem variar entre 23°C nas primeiras horas da manhã e 34°C no período da tarde. Apesar da máxima prevista, a sensação térmica pode ser ainda maior, aumentando a percepção de calor, principalmente nas horas mais quentes do dia.

A orientação é redobrar os cuidados com a saúde. Especialistas recomendam uso de protetor solar, roupas leves, evitar exposição direta ao sol entre 10h e 16h e ingerir bastante água para manter o corpo hidratado.

Com tempo firme e céu claro, o dia é favorável para atividades ao ar livre, desde que sejam tomados os devidos cuidados para enfrentar o calor intenso.