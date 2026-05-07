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Meteorologia

Sol marca a quinta-feira em Aquidauana e chuva pode chegar à noite

Dia começa com sol e termina com aumento de nebulosidade, mas mudança ocorre devido à aproximação de frente fria

Da redação

Publicado em 07/05/2026 às 07:06

Atualizado em 07/05/2026 às 07:10

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Paisagem em Aquidauana / O Pantaneiro

A quinta-feira (7), em Aquidauana será marcada por um dia de calor intenso seguido de mudança no tempo à noite. A previsão indica temperaturas entre 22°C e 33°C, com possibilidade de chuva isolada no período noturno.

O dia começa com céu encoberto ou com predomínio de sol pela manhã, mas a tendência é de aumento da nebulosidade ao longo das horas . Os ventos sopram de direção norte com intensidade entre fraca e moderada, chegando a 3-4 km/h durante o período mais quente do dia. O nascer do sol está previsto para as 10h36 e o pôr do sol ocorre às 21h50.

Mudança no tempo ao longo do dia

A condição de tempo quente e seco que predomina em Mato Grosso do Sul desde o início da semana deve começar a mudar justamente na noite desta quinta-feira. A aproximação de uma frente fria, associada a um cavado atmosférico, provoca aumento da nebulosidade e a possibilidade de pancadas isoladas de chuva.

Até então, a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica manteve o tempo firme, com temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar, que chegou a níveis críticos nos dias anteriores.

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