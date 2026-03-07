Sol predomina em Aquidauana neste sÃ¡bado; mudanÃ§a no tempo pode trazer chuva amanhÃ£

VocÃª RepÃ³rter

O sábado (7) começou com tempo firme em Aquidauana. A previsão indica um dia de sol e variação de nuvens, com temperaturas entre 23°C pela manhã e máxima de cerca de 32°C durante a tarde, sem previsão de chuva ao longo do dia.

Com o calor e a presença de nuvens ao longo do período da tarde, a sensação térmica pode ser um pouco mais elevada, típica do clima nesta época do ano na região. Os ventos devem ser fracos e o tempo permanece estável até a noite.

A previsão, no entanto, indica mudança nas condições do tempo a partir de amanhã. A chegada de áreas de instabilidade deve aumentar a nebulosidade e trazer possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite.

As temperaturas devem permanecer semelhantes, com mínima próxima de 24°C e máxima na casa dos 30°C, mas com maior umidade e chance de trovoadas isoladas.

A recomendação é que moradores acompanhem as atualizações da previsão, já que mudanças rápidas no tempo são comuns neste período do ano em Mato Grosso do Sul.