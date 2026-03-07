Sol predomina em Aquidauana neste sÃ¡bado; mudanÃ§a no tempo pode trazer chuva amanhÃ£

A partir deste domingo, hÃ¡ previsÃ£o de chuva em todo o estado
VocÃª RepÃ³rter
O sábado (7) começou com tempo firme em Aquidauana. A previsão indica um dia de sol e variação de nuvens, com temperaturas entre 23°C pela manhã e máxima de cerca de 32°C durante a tarde, sem previsão de chuva ao longo do dia.
Com o calor e a presença de nuvens ao longo do período da tarde, a sensação térmica pode ser um pouco mais elevada, típica do clima nesta época do ano na região. Os ventos devem ser fracos e o tempo permanece estável até a noite.
A previsão, no entanto, indica mudança nas condições do tempo a partir de amanhã. A chegada de áreas de instabilidade deve aumentar a nebulosidade e trazer possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite.
As temperaturas devem permanecer semelhantes, com mínima próxima de 24°C e máxima na casa dos 30°C, mas com maior umidade e chance de trovoadas isoladas.
A recomendação é que moradores acompanhem as atualizações da previsão, já que mudanças rápidas no tempo são comuns neste período do ano em Mato Grosso do Sul.
Clima
Aquidauana investe R$ 2,4 milhÃµes em educaÃ§Ã£o indÃgena com kits, uniformes e parquinhos
Homem Ã© preso em Aquidauana apÃ³s ameaÃ§ar companheira com bastÃ£o e faca
Prefeitura de Aquidauana reforÃ§a manutenÃ§Ã£o no Parque da Lagoa Comprida
Esporte
O evento segue tambÃ©m no domingo (8) e deve reunir enxadristas de diversas idades em busca de vagas para as fases nacionais e continentais da competiÃ§Ã£o
Homenagem
Nascida em 17 de junho de 1939, Terezinha Lopes Martinez teve papel importante na estruturaÃ§Ã£o dos primeiros atendimentos de saÃºde em Nioaque
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS