Acessibilidade

07 de MarÃ§o de 2026 • 08:58

Buscar

Ãšltimas notÃ­cias
X
Tempo

Sol predomina em Aquidauana neste sÃ¡bado; mudanÃ§a no tempo pode trazer chuva amanhÃ£

A partir deste domingo, hÃ¡ previsÃ£o de chuva em todo o estado

RedaÃ§Ã£o

Publicado em 07/03/2026 Ã s 07:59

Atualizado em 07/03/2026 Ã s 08:01

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

VocÃª RepÃ³rter

O sábado (7) começou com tempo firme em Aquidauana. A previsão indica um dia de sol e variação de nuvens, com temperaturas entre 23°C pela manhã e máxima de cerca de 32°C durante a tarde, sem previsão de chuva ao longo do dia.

Com o calor e a presença de nuvens ao longo do período da tarde, a sensação térmica pode ser um pouco mais elevada, típica do clima nesta época do ano na região. Os ventos devem ser fracos e o tempo permanece estável até a noite.

A previsão, no entanto, indica mudança nas condições do tempo a partir de amanhã. A chegada de áreas de instabilidade deve aumentar a nebulosidade e trazer possibilidade de pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite.

As temperaturas devem permanecer semelhantes, com mínima próxima de 24°C e máxima na casa dos 30°C, mas com maior umidade e chance de trovoadas isoladas.

A recomendação é que moradores acompanhem as atualizações da previsão, já que mudanças rápidas no tempo são comuns neste período do ano em Mato Grosso do Sul.

Publicidade

Deixe a sua opiniÃ£o

VEJA TAMBÃ‰M

PolÃ­cia

Adolescente Ã© apreendido com maconha em frente a mercado de Aquidauana

Oportunidade

Semana termina com 14 vagas de emprego em Aquidauana

Clima

Calor intenso e possibilidade de chuva marcam a sexta-feira em Aquidauana

Aquidauana investe R$ 2,4 milhÃµes em educaÃ§Ã£o indÃ­gena com kits, uniformes e parquinhos

Homem Ã© preso em Aquidauana apÃ³s ameaÃ§ar companheira com bastÃ£o e faca

Prefeitura de Aquidauana reforÃ§a manutenÃ§Ã£o no Parque da Lagoa Comprida

EducaÃ§Ã£o

Aquidauana investe R$ 2,4 milhÃµes em educaÃ§Ã£o indÃ­gena com kits, uniformes e parquinhos

Publicidade

ViolÃªncia domÃ©stica

Homem Ã© preso em Aquidauana apÃ³s ameaÃ§ar companheira com bastÃ£o e faca

ÃšLTIMAS

Esporte

AnastÃ¡cio recebe etapa do Brasileiro de Xadrez a partir deste sÃ¡bado

O evento segue tambÃ©m no domingo (8) e deve reunir enxadristas de diversas idades em busca de vagas para as fases nacionais e continentais da competiÃ§Ã£o

Homenagem

Na semana do Dia da Mulher, Nioaque se despede de pioneira da saÃºde e da polÃ­tica

Nascida em 17 de junho de 1939, Terezinha Lopes Martinez teve papel importante na estruturaÃ§Ã£o dos primeiros atendimentos de saÃºde em Nioaque

Editorias

Cidades Social Informe PublicitÃ¡rio 25Âº Rally dos SertÃµes Geral PolÃ­tica Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana AnastÃ¡cio Bonito CorumbÃ¡ Campo Grande Entrevistas Economia Internacional EducaÃ§Ã£o Cultura CiÃªncia Entretenimento VocÃª RepÃ³rter SaÃºde Brasil

Colunistas

Ronaldo RÃ©gis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo CrÃ´nicas Carlos Frederico Ruben FigueirÃ³ de Oliveira Diversos

ServiÃ§os

Galeria de Fotos Guia Cidade VÃ­deos

Sobre

Contato Sobre nÃ³s Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

NotÃ­cias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro RodapÃ©

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

Â©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo