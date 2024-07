Soldados do exército estão envolvidos em briga generalizada em Aquidauana

Divulgação

Uma confusão generalizada foi registrada na madrugada de ontem (7) próximo ao quartel da Polícia Militar de Santa Terezinha, em Aquidauana. Três soldados do Exército foram detidos por envolvimento na confusão.



Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por diversos populares que denunciaram uma briga envolvendo várias pessoas, com relatos de garrafas sendo arremessadas.



Durante as rondas, três suspeitos foram localizados a algumas quadras do local da briga, em direção ao centro da cidade. Os indivíduos confessaram participação no tumulto, e um deles de 19 anos, admitiu ter jogado e quebrado uma garrafa de cerveja no prédio do quartel da Força Tática, embora nenhum dano significativo tenha sido constatado.



Na praça ao lado do posto policial, foram encontradas diversas garrafas quebradas e um poste de iluminação derrubado. O jovem e outros envolvidos fugiram em sentido contrário ao da confusão. Ao ser revistado, outro envolvido, de 25 anos, foi encontrado portando uma faca de aproximadamente 15 cm de lâmina.



Os três envolvidos, foram encaminhados à delegacia. Eles apresentavam lesões decorrentes da briga. Nenhum deles precisou de atendimento médico e não foi necessário o uso de algemas durante a condução à delegacia.



Os três jovens, que são soldados do Exército Brasileiro, afirmaram estar acompanhando uma quadrilha de festa junina e consumiram bebidas alcoólicas nas proximidades do evento.



Eles alegaram ainda estar retornando para casa quando foram abordados pela equipe de PM e negaram participação na briga ou danos a propriedades. Nenhum dos envolvidos conseguiu identificar outros participantes da confusão.



Um sargento do Exército Brasileiro acompanhou os acusados na delegacia, onde foram liberados para seu superior hierárquico após os depoimentos.