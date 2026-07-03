Solenidade marca Dia do Bombeiro Brasileiro com entrega de medalhas em Aquidauana

Militares do 2º Subgrupamento receberam medalhas e outras honrarias em reconhecimento ao tempo de serviço e à atuação desenvolvida ao longo da carreira / Divulgação/2º SGBM

O 2º SGBM (Subgrupamento de Bombeiros Militar), em Aquidauana, realizou, nesta quinta-feira (02), uma solenidade em comemoração ao Dia do Bombeiro Brasileiro. Durante a cerimônia, militares da unidade receberam medalhas e outras honrarias em reconhecimento ao tempo de serviço e à atuação desenvolvida ao longo da carreira.

A data faz referência à criação do primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, em 02 de julho de 1856, e integra o calendário de celebrações da corporação em todo o país.

Entre as condecorações entregues está a Medalha do Serviço Bombeiro Militar, instituída pelo Decreto nº 6.369, de 21 de fevereiro de 1992. A honraria é concedida conforme o tempo de efetivo serviço prestado pelos militares, sendo dividida nas categorias bronze, para 10 anos de atuação, prata, correspondente aos 20 anos, e ouro, destinada aos que completam 30 anos na corporação.

Neste ano, 57 bombeiros militares de Mato Grosso do Sul receberam a Medalha Imperador Dom Pedro II, destinada aos integrantes que prestaram relevantes serviços ao Corpo de Bombeiros Militar, ao estado e ao país. Entre os homenageados estão o subtenente bombeiro militar Fábio dos Santos Figueiredo e o 3º sargento bombeiro militar Diego Taniguchi Falcão, ambos lotados no 2º SGBM de Aquidauana.

A Medalha Homem do Fogo, concedida a bombeiros militares da reserva ou reformados em reconhecimento à trajetória profissional, contemplou 36 integrantes da corporação em todo o estado. Desses, quatro possuem vínculo com a unidade de Aquidauana, sendo eles o coronel QOBM (Quadro de Oficiais Bombeiros Militares) Adão Vedovato, o coronel QOBM da Reserva Remunerada Jonys Cabreira Lopes, o major QAOBM (Quadro Auxiliar de Oficiais Bombeiros Militares) Valmir Gomes dos Santos e o subtenente QPBM (Quadro de Praças Bombeiros Militares) reformado Sérgio Lopes.

Na categoria Medalha do Serviço Bombeiro Militar em Ouro, destinada aos militares com 30 anos de efetivo serviço, foram homenageados 33 bombeiros em Mato Grosso do Sul. Entre eles estão os 1º sargentos bombeiros militares Sisilei Sabino de Oliveira e Wanderley Alves Pinto, do 2º SGBM.

A Medalha do Serviço Bombeiro Militar em Prata, concedida aos militares que completaram 20 anos de serviço, foi entregue a 35 bombeiros militares no estado. Representando a unidade de Aquidauana, recebeu a honraria o 1º sargento bombeiro militar Marcos Miranda Alves.

Já a Medalha do Serviço Bombeiro Militar em Bronze, destinada aos integrantes com 10 anos de efetivo serviço, contemplou 50 bombeiros militares em Mato Grosso do Sul, incluindo o cabo bombeiro militar João Felipe Romaike Vitor, do 2º SGBM.