Solidariedade também movimenta o 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, através da ABIMC

Dona Neusa coordenadora da ABIMC / João Éric

Solidariedade é mais que uma palavra com significado forte e importante. Ela deve ser um gesto permanente entre as pessoas. E esse propósito está em prática através da ABIMC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), da Paróquia Nossa Senhora Imaculada Conceição, no centro de Aquidauana, que tem como presidente o Padre Paulo Nascimento Sousa.

No 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, existe um estande, que é o primeiro na entrada da Avenida Pantaneta, que está recebendo doações de agasalhos, além de todo o tipo de roupas, dos tamanhos variados e ambos os sexos, como explica a coordenadora da ABIMC, Dona Neusa.

“Como nós temos a previsão de frio e nós estamos no mês de inverno, nós estamos focando na campanha do agasalho. Então, as pessoas que tiveram agasalhos, cobertores, meias, calças de moletom, podem trazer aqui na avenida Pantaneta ou pode deixar também lá na secretaria paroquial da igreja Matriz. Todo mundo está convidado a participar. Pode levar também na sua comunidade. Cada bairro tem a sua comunidade”, explica dona Neuza.

O trabalho da ABIMC é ininterrupto. Logo, ele acontece o ano inteiro. Os membros recebem doações dos mais variados tipos. Roupas em geral, calçados, cobertores, mantas de recém-nascidos, cadeiras de rodas, alimentos, enfim, tudo que uma pessoa necessita, seja qual for a idade e o sexo.

Quem não puder doar no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, pode entregar na secretaria da Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição, que fica na Praça Imaculada Conceição, S/N no Centro de Aquidauana.