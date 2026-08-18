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Festa em Aquidauana

Encontro marcará nove anos de história do Sombras no Caminho MC

Evento será realizado em setembro; programação terá música, disputa de marcha lenta e entrada mediante doação de alimento

Redação O Pantaneiro

Publicado em 18/08/2026 às 13:35

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Sombras no Caminho MC, de Aquidauana, prepara um encontro especial para comemorar seu 9º aniversário / Divulgação

O Sombras no Caminho MC, de Aquidauana, prepara um encontro especial para comemorar seu 9º aniversário. A programação será realizada no dia 12 de setembro (sábado), no DEC (Dissidente Esporte Clube).

A confraternização terá como uma das principais atrações a Banda Padrão Sombras, formada exclusivamente por integrantes do próprio motoclube. A programação também contará com espetinho, cerveja e uma disputa de marcha lenta, com premiação para o primeiro colocado.

Além da confraternização entre os participantes, o evento terá caráter solidário. Para participar, o público deverá levar um quilo de alimento não perecível.

O 9º aniversário do Sombras no Caminho MC também será marcado por uma homenagem especial em memória de Juliano Leite Ferreira, conhecido como "Feio".

A programação visa aproximar motociclistas e admiradores do motociclismo para uma celebração que reúne amizade, música e a tradição dos encontros promovidos pelo grupo ao longo de sua trajetória. A sede do DEC fica localizada na Rua Quatro, na Vila Trindade.

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